國道三號北上58.2K、大溪路段，今（30日）8時31分發生1中型貨車、4大貨車連環追撞事故，佔用內2線+外車道，目前事故處理中，後方回堵5公里，高公局已成立緊急應變小組積極處理，提醒用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

國3北上大溪段「5車連環撞」！內外線全佔滿狂塞5K。(翻攝高速公路1968)