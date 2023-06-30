國3北上大溪段「5車連環撞」！內外線全佔滿狂塞5K 09:172023/06/30 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3北上大溪段「5車連環撞」！內外線全佔滿狂塞5K。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號北上58.2K、大溪路段，今（30日）8時31分發生1中型貨車、4大貨車連環追撞事故，佔用內2線+外車道，目前事故處理中，後方回堵5公里，高公局已成立緊急應變小組積極處理，提醒用路人提前改道行駛，詳細事故原因仍待警方調查釐清。 國3北上大溪段「5車連環撞」！內外線全佔滿狂塞5K。(翻攝高速公路1968) 小紅老師今提告NONO！秦偉當年因「她」開第一槍控性侵入獄 新生報到！海軍官校女同學「多年長髮」被剪 現場淚崩捐出獻愛 三軍官校新生入伍最怕誰？最狠角色非「她」莫屬 #連環撞 #回堵 #北上 #國3 #大溪段 也許您會感興趣 推薦閱讀 金溥聰操盤2024！黃暐瀚驚爆：捅出藍營三個窟窿！ 08:182023/06/30 政治 泰國機場恐怖意外！女遊客跌倒「腳捲電扶梯」 當場截肢畫面曝 09:362023/06/30 國際 1分鐘讀財經》房仲業像超商一直開 內行曝背後1大警訊 08:292023/06/30 財經 小紅老師今提告NONO！秦偉當年因「她」開第一槍控性侵入獄 07:572023/06/30 社會 《電腦設備》華碩Zenfone 10高規防手震 重新定義單手旗艦 08:482023/06/30 財經 童年回憶變超大！妹子見超狂實體愣了 網笑：下巴會脫臼 08:372023/06/30 生活 林文惠接任全球人壽董事長 為民營壽險唯一女董座 07:322023/06/30 財經 影》陸殲20換上渦扇-15雙發動機 瘋傳首度成功試飛 08:092023/06/30 軍事 MLB》明星賽先發名單出爐！大谷翔平攜手神鱒 台美混血創隊史 08:442023/06/30 體育 騙4億殺3人還拉派出所長當內鬼 「藍道」詐團4惡徒起訴 09:142023/06/30 社會 高虹安幕僚涉Metoo提告侵害名譽敗訴 竹市府回應了 09:072023/06/30 社會 金溥聰接手操盤藍營2024 郭正亮驚爆：侯友宜將脫胎換骨 05:302023/06/30 政治 火車殺警3大案催生修法 司法介入安置能解決問題？ 07:412023/06/30 社會 《電機股》大同分治時代 沈柏延拚綠電、吳振隆任尚志董事長 09:282023/06/30 財經 《金融》保險業轉虧扯後腿 金融三業前5月獲利衰退逾3成 07:382023/06/30 財經 他揭「陳建州3善舉」曝多年前圈內人造假欺騙大眾 00:392023/06/30 娛樂 吳慷仁3度回應遭影射劈腿約P 她用3字白話翻譯秒懂了 09:332023/06/30 娛樂 苗栗浩克刺死麵店老闆 身中2槍竟嗆警：我要砍死你 07:412023/06/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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