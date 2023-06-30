中央氣象局預報指出，今天（30日）各地為多雲到晴，東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨的機會，其中各山區及大台北地區有局部大雷雨發生的機率，下午外出請留意天氣的變化。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（29日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週日（30至2日）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，並留意氣象局相關的特報；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一至週四（3至6日）台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨偶有局部短暫陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下週二至週四北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫。