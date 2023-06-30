國民黨在台北市士林大同立委選區派出市議員游淑慧，對抗民進黨高聲量戰將王世堅。然而游昨（29）日卻在臉書PO一張相當驚人的照片，只見她跟民進黨立委何志偉一起拿香拜拜。網友看到後紛紛驚呼，「要藍綠合了嗎？」、「太精彩了吧！」

游淑慧表示，昨晚參加士林區公館里關聖帝君廟年度慶典餐會，竟然看到好久不見的何志偉，相當開心。「結果他看不下去不熟悉參拜禮儀的我，就拉著我說：跟著我做。看到笨手笨腳的我，我們都笑出來了，像兩個二楞子。」

除此之外，游淑慧還提到，在分開敬酒前，何志偉還跟她提到有關黨內初選時和王世堅的紛擾，「他沒撤告的心情」。游強調，自己可以懂何志偉的心情，尤其兩人的父親都是早逝之人，是人都難以接受逝去多年的至親，因為選舉卻被攻擊。「短暫碰面，只希望朋友一切安好。」

游淑慧還稱，她真的覺得感情友誼同理心，比位置和政治重要，看了王世堅和何志偉對戰交鋒的畫面，她更提醒自己，即便選舉，給人留餘地，也是給自己留餘地，家人應該是非戰區。

對於游淑慧、何志偉兩人的驚人同框，網友也紛紛留言表示，「藍綠合也沒什麼不好！聯合次要敵人打擊主要敵人！」、「加油，我是志偉粉絲，跑來幫您加油」、「游議座跟何委員很讚，台灣不可能不講政治，但同理心之內，自有珍貴人性跟友誼」、「敵人的敵人就是朋友，游淑慧加油」、「議座可以策反啊！我大綠政府快翻船了」。