「黑人」陳建州最近接連被「大牙」周宜霈、「微風女神」郭源元爆料疑似性騷擾，對此，昨范瑋琪首度發聲護夫，表示就她所知老公是滴酒不沾的人，但後來有網友挖出，范瑋琪的老家陳設中疑似有酒櫃，2021年陳建州和球員們到海產店聚餐，餐廳老闆稱他們一行人喝了20多瓶威士忌，大家都看似喝醉離開，但不知有無包含陳建州，陳建州方面對此也暫時無回應。

范瑋琪昨在IG限時動態發文表示，第一，家中只有一張床，暗指郭源元指的第二張床根本是子虛烏有；接著表示自己懷孕期間大多在家裡養胎，只出門5次，且每次出門都有黑人陪同；第三，更強調陳建州在她心中是正直的人，不可能做傷天害理的事情，自己會全力保護家庭。

范瑋琪老家疑似有酒櫃。（圖／翻攝自fanfan IG）

對此，有網友挖出范瑋琪過去在《康熙來了》，透露陳建州和王宏恩感情好，常留對方在家裡的房間睡覺，引來質疑家裡有無第二張床，其次，網友也挖出過去陳建州常分享聚餐照片中，圖裡不是有酒杯、就是手中拿著酒，而兩人的家中也有酒櫃，好奇夫妻倆是否真的都不太喝酒。

陳建州被挖出過去曾有不少和酒瓶的合影。（圖／翻攝自黑人 陳建州臉書）

而12年前范瑋琪和陳建州舉行婚禮時，被問到當天會不會喝酒？范瑋琪說：「目前為止都非常好，所以……再來一杯酒吧！」陳建州表示：「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌，我的天啊！我整個全身在發燙」，但范瑋琪強調有請球隊的朋友幫忙擋酒，似乎是指陳建州其實酒量不好。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。