一名男網友分享，近日和老婆去爬山的時候，在對面的山頭上看到2個詭異的人影，因為比例不太對勁，他與老婆一度懷疑是樹影，怎料下秒這個「人影」開始快速在稜線上移動，讓兩人看呆，也引起網友討論。

一名男網友近日在臉書社團《肉腳登山社》上PO影片分享，25日那天和老婆一起去爬山，到了石門山的三角點以後，兩人停下來休息，望過去的方向應是合歡西峰，但卻看到疑似是人影在山頭移動，不過他們仔細一想卻覺得這個人影的比例不太對勁，似乎有點太大，因此和老婆討論以後，兩人想著可能是樹的影子剛好看起來像人。

男網友指出，與老婆討論的過程中，他沒有繼續錄影，但再度抬頭望向詭異的人影的時候，卻發現他們在稜線上快速的移動，且移動速度快到幾乎是不可能的。

貼文引起網友討論，不少人看完影片後紛紛坦言，如果是人真的有些不合比例。「一開始看覺得就很單純的2個人，可是看了留言再看影片，還真的不符合比例」、「好奇是什麼」、「只能再上去找答案了」、「看來山頂上是2個非常非常高大的人，後面還有錄影嗎？後來怎麼樣」、「其實影片有3個人，比例怪的，只是小孩坐在大人肩上而已」、「也太高大了吧！應該是外星人」。

另有網友則留言說，上周五的時候，他下北峰的時候，右側遠方的山頭也有看到相似的景象，他當時也問了老婆說那是什麼，老婆說是樹，直到影子開始移動，他門才驚覺可能是人，但同樣都有疑問就是，這人影未免太過高大，真的比例不太對勁。