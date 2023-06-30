每當夜深人靜時，台南某區的里民經常聽到有如貓叫的女子詭異哭泣聲，甚至還有人看見幻影，令人毛骨悚然。這，到底是怎麼回事？

故事回到2003年12月22日凌晨2時許，國定古蹟赤崁樓旁赤崁街上一家剛開幕2個多的日式酒吧，外貌姣好、長相清秀的酒吧女老闆楊美英，送走最後1名酒客，結束營業打烊後，與二姊先後步出店外。

楊美英（資料照／黃文博翻攝）

當時，走在前方的二姊，聽到身後的妹妹與1名男子打招呼，還聽到妹妹喊了一聲「你怎麼可以這樣」，誤以為是熟客，不以為意逕自往停車處走去。

酒吧女老闆楊美英的韓裔丈夫曾被警方約談（本報資料照片）

沒想到，楊二姐在停車處等候5分鐘，仍不見妹妹的人影，經走回察看，赫然發現妹妹已倒臥在路邊，滿地都是鮮血，皮包內的物品也散落一地，雖立即報警送醫搶救，但仍香消玉殞，姊妹倆也從此天人永隔。

「我只看到妹妹的瞳孔一直放大，不知道能做什麼」，楊二姐只要回憶起目擊妹妹倒臥血泊中的畫面，總是泣不成聲。

案發後，台南市警方調查發現，楊美英身中5刀，喉部、頭部、胸腹部等要害都有刀傷，其中腹部1刀更造成大量內出血，成為致命傷。

不僅如此，酒吧門口附近的1支社區型監視器，在案發數小時之前，被不明人士從後方持竹篙移動角度，將監視器鏡頭推高，導致拍攝角度朝向遠方，完全拍不到案發地點，此舉也導致命案缺乏關鍵性的證據，至今遲遲未能破案。

最讓人覺得詭異的是，命案發生後長達3年，當地里鄰調整前的里長，不斷接到里民的通報，指每到夜深人靜時，案發現場附近的消防栓，經常傳出類似貓「喵〜喵〜喵〜」拉長音叫的女子哭泣聲，聲音如泣如訴、似遠似近，飄忽不定，完全找不到哭聲來源，讓人聽得毛骨悚然；甚至還有民眾早起晨運時，也看見有人影飄過，彷彿楊女訴說著死不瞑目的冤屈。

台南市酒吧女老闆楊美英被殺害後，當地里長委請城隍爺扛轎引渡，將楊女的冤魂接到命案現場附近的大士殿安息。（洪榮志攝）

起初里長對傳聞半信半疑，但因連續有10多人投訴，他只好委請城隍爺扛轎引渡，將楊女的冤魂接到命案現場附近的大士殿安息，並請觀音菩薩超渡後，這起地方靈異事件才逐漸平息。

究竟是誰如此殘忍？又為何要殺害楊女？警方分析，凶殺原因不外財殺、情殺、仇殺或隨機，但因楊女未曾與人結怨，推斷財殺或情殺的可能性較高，不排除是熟人所為，還認為移動社區監視器鏡頭的人應該就是凶手。

警方根據相關事證，一度懷疑楊女的韓裔丈夫涉嫌重大，但調閱男方住家附近的監視器畫面，發現案發時對方正待在家裡，有不在場證明；經逐一過濾楊女手機內的通聯對象查訪後，也發現每個人都有不在場證明，根本找不到可疑的凶手，讓案情陷入膠著。

此案歷經轄區警方、台南市刑警大隊及刑事局冷案偵辦中心多次重啟調查，還曾於2017年再度約談已赴大陸工作的死者丈夫，以關係人的身分回台應訊，但因對方否認涉案，加上罪嫌不足，檢方了解案情後，直接裁定無保請回，導致此案發生至今將近20年仍無法真相大白，也讓多位辦過此案的員警難以釋懷。