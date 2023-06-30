藝人陳建州被女星郭源元指控性騷擾，先是在黑人公司遭強行環抱，後來又被載回住處試圖侵犯，還好並未被得逞，而她控訴內容提及「被拋到另一張床上」的說法，卻遭范瑋琪駁斥「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床」，不過有網友翻出昔日《康熙來了》片段，直接打臉范瑋琪。

郭源元日前控訴陳建州以送衣服鞋子為由，將她帶到家中，沒想到拿完東西準備離開時，不僅被陳建州壓上來環抱，還被抱起來帶進房間丟上床，不過在掙扎之餘，卻聽到他說「這張床不可以」，因此當下立刻浮現「這是他與范范的主臥室」的念頭，隨後又被陳建州抱起來帶到另一個房間，並且拋到另一張床上，直到最後放聲大哭，才順利逃過魔爪。

2012.06.14康熙來了完整版 這群男的都是我的小三

對此，范瑋琪則是發文護夫，強調「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床」，無疑在打臉郭源元的說法，沒想到卻被網友挖出昔日《康熙來了》片段，只見王宏恩表示只要范瑋琪不在，就會接到陳建州邀約到家裡打電動的電話，此時，范瑋琪則表示：「我家有一個房間，他（王宏恩）可以睡在那」，今昔說法互相對比，無非是在打臉自己。

此外，范瑋琪也發文力挺陳建州，指他向來滴酒不沾，不過有網友挖出12年前夫妻倆婚禮受訪片段，當時陳建州表示：「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌」，范瑋琪則強調有安排球隊隊員當打手，似乎暗指老公酒量不好，至於Makiyo則曾在《我愛黑澀會》爆料，指出陳建州喝醉後會放飛自我，甚至亂親人，再次打臉范瑋琪的說法。

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