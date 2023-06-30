因婦人堅持不肯就醫，警消人員耐心安撫規勸。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警消人員最後勸服婦人搭巡邏車至派出所休息。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

婦人女兒接獲通知趕至派出所開心地帶母親返家。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名82歲楊姓婦人，日前獨自一個人從萬華住處外出散步，不料，卻因為忘了回家的路，楊婦竟走了6公里到忠孝東路四段，並不慎跌倒受傷，路人見狀趕緊報警。

大安分局敦化南路派出所巡邏員警郭軒豪、張棋鈞前往處理，發現楊婦倒臥在騎樓階梯上，衣領處沾染不少血跡，遂上前關心，救護人員仔細檢視後，發現楊婦頭部有擦挫傷立即初步包紮，無奈楊婦堅決不願讓救護車送醫治療，現場一度陷入僵局，警方極盡安撫技巧將楊婦先帶回派出所休息，提供杯水與點心給她補充體力，並聯繫其家屬至派出所。

楊婦女兒抵達派出所後，見媽媽在派出所得到妥善的照顧，原本擔憂的神情逐漸展開笑顏，原來楊婦用完午餐後，獨自一人出門散步，不料忘記回家的路，因天氣炎熱，加上體力透支而不慎摔倒，所幸路過民眾報案，才能及時處理傷勢。最後在女兒與員警一起勸說下，楊婦才終於鬆口願意至醫院做更詳細的檢查。