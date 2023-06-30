三秒測，你是科技宅嗎？

因為疫情嚴峻曾停辦的COMPUTEX（台北國際電腦展），去年勉強實體與線上開展，科技品牌似乎無法大展身手；今年國境解封，迎來150國家、47,594名資通訊產業買主及專業人士親赴台灣看展（前十大參觀者來源國／地區依序為日本、美國、韓國、中國、泰國、香港、越南、印度、菲律賓、印尼），相較2019年疫情前成長了12%。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點開展前後一個月（2023/5/20-2023/6/18）網路討論度最高的十大科技、電腦相關品牌，NVIDIA執行長黃仁勳在台灣掀起「科技追星潮」，從逛夜市買麻花捲開始，每天都有討論度，光他自己個人的網路聲量一個月就高達一萬三千多筆。電腦展也因為他連續三天露面，佔盡媒體版面；黃仁勳的AI主題演講吸引上萬人慕名而來，他陪父母逛電腦展，逛到合作夥伴的攤位，興之所至就在重要產品上提筆簽名，這位皮衣CEO相當具有親和力，對民眾的合照、簽名，來者不拒；這次十大名單，有六個品牌都因為他而進榜。

No.10 ASRock 華擎科技

在技術宅流傳一句話「自古華擎出妖板」，今年COMPUTEX再度驗證，主機板、顯示卡與迷你電腦的品牌ASRock，最高具備6組M.2插槽的主機板、Radeon RX 7900 XTX水冷顯示卡、內建WiFi天線的電競螢幕以及55吋的 8K 60Hz IPS電競顯示器。全新Jupiter 600系列迷你電腦，尺寸小巧、功能強大，具備完整擴充性的電腦，適用於各式各樣的商業應用，是辦公室、零售店、醫療照護、交通運輸和工業使用的理想選擇；它是少數沒有跟NVIDIA合作關係的進榜品牌。網友討論，「ASRock 推出一張神秘的 AMD AM5 妖板，旗艦級的功能、主流級的售價，聽說價錢便宜一大堆，會嚇一跳的水平」、「螢幕跟顯卡，蠻令人期待的」。

No.9 SMCI 美超微 Supermicro

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Super Micro Computer, Inc., Supermicro），同樣也因為黃仁勳被提高了關注；黃仁勳特地為Supermicro執行長梁見後的主題演講站台，這兩家品牌在同一年（1993年）成立，資料中心運算需要加速每個工作負載，AI模型變得越來越大，Supermicro的綠色運算計劃對於降低資料中心運算的功耗和成本至關重要，結合液冷解決方案幫助客戶找到最佳平衡。「這禮拜太刺激了吧！computex展老黃刀客、美超微創辦人都來」、「神跟神的對話⋯⋯」。

No.8 QCT 雲達科技

自帶媒體光環的黃仁勳，特地帶著全球媒體前往一個正在進行的記者會，他脫下皮衣借給總經理楊麒令穿，QCT（Quanta Cloud Technology）順勢得到許多媒體的關注。夾帶著廣達深厚的硬體製造基礎，旗下品牌成為全球資料中心解決方案供應商，黃仁勳大讚QCT為NVIDIA打造世上第一台AI超級電腦DGX1。再加上ChatGPT熱潮，QCT瞄準高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）融合的趨勢，提出5G、雲端和AI的跨垂直產業解決方案。網友表示，「NVIDIA 與廣達之間的好交情」、「最近老黃參加Computex 就到各攤位晃晃，期間在雲達的攤位和總經理聊天」。

No.7 Acer 宏碁

Acer今年主打環保、電競、Life Style品牌。Acer Connect Vero W6m網狀路由器是宏碁首款以消費後回收（PCR）塑料製成機殼的環保路由器、4月新發表的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機，機殼材質採用消費後回收（PCR）塑料，生產過程減少達20％的碳排量，以呼應集團持續推動與落實ESG的目標。主題演講將AI應用在醫療、交通、新能源等多元面向，並與外貿協會合作推出Earth Mission APP，展中下載次數近3千次，COMPUTEX也將透過非營利組織One Tree Planted前往亞馬遜雨林種樹。「睽違3年的Computex實體展...這次衝著Acer在香榭大道的展區有展出新品」、「非常期待acer的記憶體在台上市的那天」。

No.6 ZOTAC 索泰

在一片國際大廠間的科技競賽，異軍突起的香港品牌ZOTAC，專攻電競與顯卡，今年將迷你電腦做到極致，發表全球首部固態主動散熱迷你電腦，ZBOX pico PI430AJ比成年人的手掌還小，沒有扇葉與馬達，卻能內建八核心的Intel Core i3處理器，雖然只是入門型號，再加上8GB LPDDR5記憶體以及 M.2 SSD插槽等等升級配置，上網、文書處理都不成問題。看展的網友提到，「在華碩附近看到了索泰，剛好看到他們家有蜘蛛人表演」、「剛好索泰的除了SG蠻漂亮以外，他們聯動的新顯卡也蠻有意思的，是跟蜘蛛人做聯名，還專門做了一台蜘蛛人機，讓我忍不住想拍」。

No.5 MSI 微星科技

齊聚海量新品，各式產品線一次展出（筆記型電腦、桌上型電腦、顯示卡、主機板、顯示器、PC周邊配件等）。配備全新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti系列顯示卡的高性能電腦、勇奪2023紅點設計大獎的商務筆記型電腦 Prestige 16最具話題；一體式水冷白色機殼MAG CORELIQUID E WHITE系列，中間漂亮的那圈亮燈設計靈感來自日蝕「時間的流逝猶如流沙」，深受白色控玩家的瘋狂喜愛。「技嘉在一樓一個大攤位，微星也在四樓有一個大攤位」、「希望未來MSI可以有更多聯名款得筆電，期待！」。

No.4 GIGABYTE 技嘉科技

黃仁勳逛展到技嘉，親筆寫下「AND ERA OF AI」，並用台語形容技嘉產品「有夠讚」！獲得NVIDIA認證的HGX H100 8-GPU SXM5伺服器G593-SD0是技嘉這次參展的一大亮點，搭載第四代Intel Xeon處理器以及8顆NVIDIA H100 SXM5 GPU，搭配技嘉領先業界的氣冷散熱技術，讓G593-SD0得以在緊密的5U伺服器機箱內高速處理深度學習模型訓練、生成式 AI 等極度繁重的工作負載，是發展尖端AI科技的首選。它也推出「Future of COMPUTING邁入運算未來式」展示AI/HPC超級晶片伺服器、先進資料中心、工業電腦和物聯網、綠色機房等智慧產業應用。「COMPUTEX 華碩、微星都有新品LCD螢幕發表 唯獨技嘉沒有」、「COMPUTEX還沒開展就迫不及待地來技嘉攤位把玩NVIDIA的H100金磚了」。

No.3 ASUS 華碩

ASUS橫跨個人、商務、電競與智慧醫療領域，尤其以ROG電競系列討論度最高。首款在GPU晶片上配備液態金屬散熱技術的水冷顯示卡，還有全新ROG Swift OLED PG49WCD螢幕，驚艷的49吋超寬（5120 x 1440）QD-OLED面板，具備1800R曲率、144Hz更新率和0.03ms反應時間；還有「ROG Ally」被評為規格最強大的終極電競掌機，採Windows 11 Home作業系統，支援跨平台遊戲。網友說，「華碩ROG Ally有請一堆YOUTUBER進行測試業配，都有跑很多遊戲測試了」、「（ASUS 首款裸視 3D OLED 筆電）螢幕很漂亮，整體也很美感」。

No.2 Intel 英特爾

曾為世界上第二大的半導體公司Intel，這次展覽被提及討論的話題最多竟是「NVIDIA晶片未來轉由英特爾代工？」其實這次有展示代號為「Meteor Lake」的第14代Core i處理器執行AI應用程式，內建VPU視覺處理器搭配Foveros 3D封裝技術，它除了具有次世代電源管理機制，還會搭載全新Arc內建顯示晶片，能夠支援DirectX 12 Ultimate、光線追蹤、XeSS升頻，可望帶來更流暢的遊戲體驗，這也是Intel首次展示個人電腦端的AI處理性能。「英特爾Xeon處理器在邊緣市場具有影響力，AMD的吸引力將在下半年展現」、「SILVER系列主打平價路線，推出多款Intel、AMD晶片組支援」。

No.1 NVIDIA 輝達

去年也有參展的NVIDIA，今年因爲執行長黃仁勳回台灣，掀起一波波話題！他創辦的輝達NVIDIA又是GPU（圖形處理器）、AI運算的頂尖大廠，今年最受矚目非這品牌莫屬。開展前一天，黃仁勳的「The Next AI Moment Is Here」專題演講，穿著招牌黑色皮衣，重磅宣布DGX新一代頂規GH200超級電腦、全球第一個超級晶片Grace HOPPER、展示NVIDIA最新GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡、讓AI即興創作歌曲...等超級業務員身段，橫掃全球科技界的目光，傳產大佬們像是台塑集團總裁王文淵率領台塑四寶董事長特地到場聆聽。黃仁勳說：「人類正處於全新運算時代的轉捩點」，由於生成式AI的成長速度驚人，目前有4萬家大型公司和15,000家新創公司已採用NVIDIA技術，去年CUDA軟體下載量更達2500萬次，包括Adobe、微軟等均導入AI生成式應用。網友表示，「真的很佩服黃仁勳，但是台灣當年，一下發展生科一下要航太，最後竟然是一步一腳印的晶片成功了」、「那件皮衣，現在穿不熱嗎？」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年5月20日至2023年6月18日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『COMPUTEX』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。