中華電董事長郭水義參加「2023第六屆台灣大未來國際高峰會」專講時表示，ESG永續發展是中華電的無悔投入，中華電秉持數位賦能理念努力達成「2050淨零排放」；此外，中華電充分認知生物多樣性和不毀林對於生態及氣候穩定之重要性，因此，率先同業承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact, NPI)與實現無淨毀林(No Net Deforestation, NND)目標。我們維持及促進生物多樣性、避免各種毀林活動，並進一步推動林地復育，落實聯合國 《2020年後全球生物多樣性框架》，以達成2030年「扭轉生物多樣性流失」里程碑與2050年「人與自然和諧共存願景」。

中華電依照世界企業永續發展委員會(WBCSD)《Nature readiness assessment》指引，建立執行生物多樣性的評估框架與流程，採用ENCORE[1]工具執行五大類別(基地台、機房、營業廳、辦公室、綜合辦公)，全台灣超過11,000個營運據點之自然資源依賴性和影響之風險分析，瞭解到洪水及海平面上升為依賴性較高之風險，溫室氣體、用水、廢棄物為主要影響因子。

中華電並將避免於關鍵生物多樣性鄰近地區從事新營運活動，既有營運活動落於關鍵生物多樣性鄰近地區，將逐步展開就自然資源使用及生物多樣性進行風險評估與監測，並將採取「避免、減緩、復育、抵銷」等緩減措施，努力在2030年達成受影響地區之生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact)目標。