吳慷仁日前被一名女網友在粉絲專頁「靠背影視2.0」影射有女友還亂搞男女關係，更利用其影響力向劇組排除演員、工作人員名單，受害者多到可組一個聯盟。吳慷仁昨3度回應，其中還發千字文、列5點否認，網紅「阿塊 Akuai」分析吳慷仁想表達的重點就是「不是我」。

吳慷仁昨在臉書寫下千字文回應爭議，並列出5點「匿名不用負責任」、「很確定應該不是曾有緣分相處的女性朋友」、「我是很佩服你想出這種文言文」、「我雖沒有很高尚但算有潔身自愛」、「踩他對演員工作的底線」，不滿該匿名爆料睜眼說瞎話，最後，吳慷仁強調沒做過的事沒那麼擔心，看完只覺得是像私人恩怨。

網紅阿塊昨晚發文統整吳慷仁的千字文，「這一定要無腦挺一下封神等級的男演員吳慷仁啊。你看影帝沒經紀人欸。這回應回得這麼認真，幫大家統整一下重點『不是我。』還有個重點，慷仁哥一看就很難相處，我覺得會跟他一起混的女人肯定是狠角色。」

吳慷仁被影射成亂搞的W姓大咖男演員後，不少網友都湧進他的臉書，希望吳慷仁別翻車，當時吳慷仁低調地回覆：「不擔心」，接著發文表示前陣子才聽過一句「我夢見」的台詞，當時只能大概理解，沒想到如今變成謠言主角，「嗯…但現在更能夠懂其中含意了。」

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