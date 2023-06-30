安南德（Anita Anand）27至29日訪問英國，今天上午與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）舉行雙邊會談，觸及烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）、北極圈、太平洋等多項議題。安南德接著應倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）邀請發表演說，印太區域為焦點議題之一。

6月初，在國際安全事務盛會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）於新加坡舉行期間，美國海軍驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）與加拿大海軍巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montréal）聯合穿越台海、執行「自由航行」（Freedom of Navigation）任務。一艘中共驅逐艦突然以相當快的速度自「鍾雲號」左舷切入，接著橫越「鍾雲號」船首、阻礙其行進，兩艘軍艦一度相隔僅約137公尺。

美國印太司令部指出，中方的舉措違反國際水域安全穿越準則。事發當時，「蒙特婁號」在「鍾雲號」後方，未遭遇中方類似挑釁，但安南德事後聲明，中國必須「負責任地行事」。她強調，加國艦艇按常規通過台海，為的是維護受全球規則認可的「台灣海峽是國際水域」。

美中軍艦在台海險碰撞時，安南德正與華勒斯在「香格里拉對話」同台與談，兩人皆觸及印太區域局勢。

中共軍機、艦近期在台海屢破壞行之有年的海峽中線默契，意圖將台海「內海化」。

安南德今天在倫敦演說時，重申加拿大艦艇將持續依據國際法，穿越南海、東海、台海。她強調，加拿大作為太平洋國家，將致力與盟友夥伴合作，促進區域的和平穩定以及自由開放。

加拿大去年11月首次發布印太戰略。安南德說，戰略揭示長遠的行動藍圖，加拿大將在所有領域強化與印太區域的關係；面對中國，加拿大將在必要時提出挑戰，但也願意與中國合作，共同為全球議題尋求解決方案。

她強調，作為落實印太戰略的一環，加拿大將致力為區域作出具體、有形的軍事貢獻。她舉例，加拿大規劃今年在印太區域部署的軍艦將由2艘增至3艘，並將首度動用母港在大西洋岸的艦艇。

「蒙特婁號」即是以加拿大大西洋岸（東岸）哈利法克斯（Halifax）海軍基地為母港的艦艇，哈利法克斯也是加拿大大西洋艦隊基地。

今年3月下旬，「蒙特婁號」展開印太區域行動部署。根據加國印太戰略，加拿大每年將自哈利法克斯額外部署一艘巡防艦至印太區域。安南德去年11月表示，加拿大正著手將部署在印太區域的巡防艦由2艘增至3艘，這將特別有助於加國在印度洋的活動。

繼「蒙特婁號」後，另外2艘巡防艦預計今年夏天自加拿大太平洋岸（西岸）出發，展開印太區域行動部署。

安南德曾在6月訪新加坡期間宣布，加拿大將增加對印太區域國際演訓的參與、強化與區域夥伴的安全合作。根據加拿大國防部的資料，加國武裝部隊已為印太區域盟友夥伴訓練數千名軍事人員。

安南德今天演說時，稱中國是越來越具破壞力的全球強權，且日益漠視國際規則和規範。

下午在加拿大駐英高級專員公署（相當於大使館）與華勒斯舉行聯合記者會時，她提到，自由、民主、和平等原則構成以規則為基礎的國際秩序，此秩序有助保障所有人安全，但相關原則日益遭俄羅斯、中國等國家挑戰，加拿大與英國將共同加強應對。

加拿大與英國都是北約成員國，北約是否將在東京設立第一個亞洲聯絡協調辦公室，引發外界關注。外務大臣林芳正5月表示，日本已經與北約各國展開相關討論，但尚未有確定的細節。日本是北約在印太區域的正式夥伴之一；北約決策採共識決。

知情人士評估，儘管印太區域夥伴對與北約各國就跨區域、相似的安全挑戰進行交流十分積極主動，北約恐怕不會在短時間內設立亞洲辦公室。

至於加拿大是否支持北約設立亞洲辦公室，安南德回應中央社詢問表示，尚未定案。