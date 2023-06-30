歐洲聯盟在29、30日舉行理事會（European Council），討論烏克蘭情勢和歐盟經濟及安全議題，以及中國政策。在這個由歐盟27個成員國總統或總理出席的高峰會上，剛落幕的俄國傭兵集團瓦格納一日兵變事件成為話題。

與會領導人多認為兵變代表俄國力量變弱，但對俄國內部情勢發展無法預期，最大共識是持續支持烏克蘭，包括軍事及財政上的支援。

烏克蘭戰後重建將是一筆巨大經費，歐盟對於是否將受其制裁凍結的俄國資產拿來抵償，已討論一段時日。

俄國中央銀行被凍結的資產大部分存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear Bank），比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在高峰會前媒體堵訪時表示，將俄國被凍結資產的收益拿來重建烏克蘭是「合邏輯」的事。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）也在會前堵訪表示，烏克蘭重建經費應由俄國負擔，「要我們的納稅人為不是我們造成的後果付錢，並不公平」。

歐盟理事會在30日凌晨作出結論，要求成員國部長會議、對外事務高級代表及歐盟執委會（European Commission）在符合歐盟法律及國際法的情況下，進一步探討可行的動用俄資方式，並與盟友合作。

根據歐洲政治新聞網站Politico指出，可能有兩種方法，一是對俄國央行資產衍生的孳息課徵「暴利稅」，二是把那些凍結的資產拿去投資，將獲得的收益用於烏克蘭。不過兩種方法各有利弊，例如投資萬一虧損了怎麼辦。

歐盟各國領導人也歡迎執委會提出的對俄第11輪制裁方案，並鼓勵烏克蘭繼續推動改革，以符合加入歐盟的條件。

歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）則在29日下午參與高峰會後的記者會上表示，希望歐盟能在12月中旬之前正式展開烏克蘭的入會談判。

本次歐盟高峰會其他重點議題還包括歐盟與中國關係的重新校準，以及移民和經濟安全政策。但27國領導人昨天討論至午夜後，尚未對這些領域達成結論。