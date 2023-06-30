深受許多人喜愛的酪梨，近來正是產季，不過在大啖美味前先來好好認識它。營養師劉雅惠指出，酪梨有4大優點，能保護心血管、抗氧化、延長飽足感及保護眼睛。但因有70～80％熱量來自於油脂，攝取過多不僅沒幫助還易發胖。除此，營養師李婉萍提到，國外有研究指出，酪梨搭配番茄醬或是胡蘿蔔吃，能使2者所含的β-胡蘿蔔素吸收提高，且轉換為維生素A的效率也會提升。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發文表示，酪梨有4大優點，包括富含單元不和脂肪，能保護心血管；富含維生素C、E，能抗氧化；延長飽足感，降低進食慾望；含維生素A能保護眼睛。

然而，酪梨並不是水果，劉雅惠指出，因為脂肪含量豐富，在營養學分類上歸為油脂與堅果種子類，有70～80％的熱量來自於油脂。她列舉，若以1顆小型200～300g的紅色酪梨來說，含油量大約15～22g，相當於喝了1～1.5湯匙的油。

劉雅惠進一步說明，含油量高不高，其實跟容不容易發胖是兩回事，依照每日飲食指南，建議油脂3～7茶匙與堅果種子類1份，容易變胖往往是沒有控制而吃下太多熱量導致。因此，若當日飲食攝取較多的酪梨，她表示，只要記得控制好整天的油脂攝取量，基本上就不會有問題。

除此，營養師李婉萍近來也在推崇酪梨的好處。她特別提到，國外有研究指出，在有著番茄醬的正餐中搭配酪梨食用時，番茄醬裡的β-胡蘿蔔素吸收會提高2.4倍，且轉換為維生素A的效率會提升4.6倍；若正餐裡是搭配胡蘿蔔吃，能使胡蘿蔔的β-胡蘿蔔素吸收提高6.6倍，轉換成維生素A的效率可達到12.6倍之多。維生素A是人體免疫的第一道防線，能保護皮膚、維持眼睛健康。