大陸人行29日公佈的2023年第2季企業家問卷調查報告顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為30.9％，雖比上年同期上升4.3個百分點，但比上季也下降3個百分點。其中39.2％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，59.9％認為「正常」，僅0.9％認為「偏熱」。同天發佈的2023年第2季銀行家問卷調查報告也顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為37.8％，比上季下降2.4個百分點。

而針對城鎮儲戶的調查結果也顯示，本季收入感受指數為49.7％，比上季下降1個百分點。其中，14.4％的居民認為收入增加、季減1.4個百分點；70.5％認為收入基本不變、季增0.8個百分點；15.1％覺得收入減少、季增0.6個百分點。收入信心指數為48.5％，比上季下降1.4個百分點。

該調查顯示企業家經營景氣指數為49.6％，比上季上升0.4個百分點，比上年同期上升1個百分點。其中，16.3％的企業家認為本季企業經營狀況較好，66.7％認為一般，17％認為較差。

據中新社報導，銀行家宏觀經濟熱度指數則為37.8％，比上季下降2.4個百分點。其中有62.4％的銀行家認為當前宏觀經濟正常，比上季減少0.4個百分點；有31％認為偏冷、季增2.6個百分點。但對下季的銀行家宏觀經濟熱度預期指數為44.7％，高於本季6.9個百分點。