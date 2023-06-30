報導指出，雖然荷蘭也打算限制該國產業龍頭艾司摩爾（ASML）與其他公司的某些半導體設備輸出中國，但美國料將使出更狠的招數，利用其深遠廣大的影響力，讓更多的荷蘭設備無法供貨給某些特定的中國晶圓廠。

據消息人士指出，荷蘭將於周五宣布對艾司摩爾及其他公司實施新的管制措施，在未經政府許可下，不得將深紫外光曝光機（DUV）出口至中國，艾司摩爾的TWINSCAN NXT:2000i等型號料將受到影響，而舊型號如TWINSCAN NXT:1980Di等也可能被禁止用於特定的中國晶圓廠。

其他可能受到荷蘭新規影響的公司還有ASM International，其發言人對此表示不予置評。

消息人士透露，荷蘭的新規範不會立即生效，可能要到9月才會上路。

荷蘭此前已經下令禁止艾司摩爾向中國出口最先進的極紫外光 （EUV）設備。

美國料將在7月底發布新規，要求使用美國零件的國外設備業者，在未經美國政府許可下，不得將其設備提供給六座特定的中國晶圓廠，其中包括中芯國際旗下一座晶圓廠。

這表示美國的新規範也將涵蓋艾司摩爾，因為該荷蘭半導體設備大廠的產品也有使用美國零件。

消息人士表示，美國也將在7月就去年10月祭出的晶片管制做出調整。

荷蘭政府、艾司摩爾和美國商務部均拒絕對此報導發表評論。

此前《華爾街日報》援引消息人士報導，拜登政府考慮對出口中國的AI晶片祭出新的管制措施。美國商務部最快可能在7月初採取行動，要求輝達（Nvidia）和其他晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨。據報導指出，美方考慮的新禁令可能擴及輝達專為中國市場推出規格較低的A800晶片。

去年10月美國以國家安全為由，下令限制科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國公司向中國出口先進的半導體製造設備。

為了強化防堵的效果，華府也積極說服日本、荷蘭等主要半導體設備供應國站在同一陣線。日本在今年5月宣布自7月23日起，對23種晶片設備實施出口管制，料將影響尼康（Nikon Corp）、東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）等十多家日本企業。