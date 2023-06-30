AORUS顯示卡配載經典RGB Halo三環燈光，利用視覺暫留的方式呈現出多種與眾不同的獨家燈光效果，細膩多彩光環深受AORUS鐵粉與DIY組裝玩家青睞。玩家可藉由GIGABYTE CONTROL CENTER應用程式軟體自訂不同色彩及模式。

顯示卡搭載技嘉經典WINDFORCE風之力散熱系統，三個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU、風扇停轉功能以及screen cooling散熱等技術，讓整張顯示卡能夠隨時確保在低溫的工作環境，提供高效率的低溫散熱並維持高水準的性能發揮。獨特刀鋒風扇加入奈米石墨烯潤滑油，可以延長壽命達2.1倍，達到接近雙滾珠軸承的耐用程度，同時也更為安靜。Dual BIOS設計提供了靜音模式選擇，供玩家更安靜的遊戲體驗，只需切換實體開關就能立即設定無須額外步驟。

GAMING OC顯示卡是技嘉經典人氣款式，主打性能優越和穩定性，外觀設計以黑色調為主並加入電競元素，非常適合大眾玩家的選購。EAGLE OC顯示卡外觀設計加入以圓角造型和宇宙星際圖騰的未來元素，賦予視覺獨特的個性化識別，在造型上強烈呈現自我表態，搭配穩扎穩打的必備效能與耐用度，非常適合喜歡展現自我風格的年輕族群選購。

WINDFORCE OC顯示卡採雙風扇設計登場，外觀具備著低調美感，效能、散熱與耐用表現相當。20公分以下的卡長非常適合小機殼玩家的組裝需求，提供優異相容性外也帶來出色的遊戲效能。在散熱性方面，同樣採用技嘉WINDFORCE風之力散熱系統，獨特刀鋒導流造型風扇搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU、風扇停轉功能以及Screen cooling等散熱技術。在耐用性方面，獨特刀鋒風扇加入了奈米石墨烯潤滑油、升級版造型保護背板、優異電源設計以及嚴選ULTRA DURABLE超耐久認證元件，皆為玩家延長顯示卡的使用壽命並提供更穩定的運作。