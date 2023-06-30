華紙2022年合併營收236.51億元，年增7.35％、創歷史次高，但營業利益2.4億元、年減11.7％，毛利率10.79％、營益率1.02％，略遜於前年10.9％、1.24％。在業外收益年增2成挹注下，歸屬母公司稅後淨利4.45億元、年減8.66％，每股盈餘（EPS）0.41元。

華紙董事長黃鯤雄指出，去年全球經濟受到多重不利因素影響，但在這樣變動的環境下，華紙仍努力取得穩定的經營成果。天然纖維特性的原物料在全球產業鏈，仍屬於愈來愈珍貴的資源，雖因需求可能出現短期大幅波動，但長期向上趨勢難以改變。

展望2023年，黃鯤雄表示，華紙仍聚焦固碳生質材料開發，持續提升產品在食衣住行領域的附加價值，確保供應鏈穩定，同時持續推動能源結構轉型，降低排碳量、擴大固碳效率、降低碳足跡，建立綠色能源、綠色製造和綠色產品的永續基礎。

華紙花蓮、台東、久堂廠分別建置汽電共生系統，花蓮廠首季取得20,000 KW再生能源發電設備認證，台東廠與久堂廠去年底完成廠區屋頂太陽能光電建置，並大幅提高固態再生燃料與再生能源生質能使用，觀音廠液化天然氣設備將於今年完工，全面取代重油。

華紙指出，能源結構轉型，各廠將依其產能特性因地制宜規畫建置，農業餘料、沼氣發電與生質能鍋爐等更多元化的再生能源已陸續展開，並配合導入系統性的能源管理模式，提高能源效率使用，確保能源自主，走向企業淨零永續與達成碳中和的終極目標。