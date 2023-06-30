There is nothing José Ramírez can't do.



This slide is just...#ForTheLand pic.twitter.com/xmvQrQ4e2c — Cleveland Guardians (@CleGuardians) June 29, 2023

José Ramírez is just the 8th player in AL/NL history to steal home in extra innings.



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自從大聯盟實施延長賽突破僵局制，任何足以得分的機會都相當重要，守護者隊主炮拉米瑞茲（Jose Ramirez）今（30日）演出稀罕的「盜本壘」戲碼，幫助球隊獲得超前分，也是大聯盟歷史上第8位在延長賽盜本壘的球員。

10局上守護者和皇家戰成2比2平，2出局後拉米瑞茲站上三壘，並趁著皇家投手查普曼（Aroldis Chapman）毫無防備之際直衝本壘，主審原先認定拉米瑞茲遭觸殺出局，但檢視重播判決，拉米瑞茲的確閃過捕手裴瑞茲（Salvador Perez）的手套，因此改判成功。

雖然以打擊穩定性著稱，事實上拉米瑞茲也曾有單季34盜演出，談到盜本壘的心路歷程，拉米瑞茲說：「我知道他們在下一局開始，也會有跑者在二壘壘包上，且我們已經2人出局，加上左打（當時打者為吉曼奈茲）真的很難應付查普曼，我只是掌握住了這個機會。」不過拉米瑞茲到頭來還是白忙一場，下個半局皇家靠著替補上陣的費明（Freddy Fermin）敲出2分打點二壘安打，成功逆轉守護者。

拉米瑞茲是自2019年馬丁（Leonys Martin）後，再度有盜本壘演出的守護者球員，同時也是皇家主場寇夫曼球場歷史上第3度出現盜本壘成功，前兩者分別為1976年布瑞特（George Brett）和1998年的西里羅（Jeff Cirillo）。