新北餵藥案恐被列被告，賴清德首度表態。（曾薏蘋攝）

新北市幼兒園餵藥案，民進黨總統參選人總統副總統賴清德10人列被告偵辦。賴清德出席「中華電信公司慶祝成立27年表揚績優人員大會」時被媒體喊話詢問「怎麼看餵藥案您可能會被列被告」？由於賴清德沒有任何反應，媒體連「怎麼看統一獅封王了」？問題都喊出來，但是賴清德「沒有上當」，依舊沒有回應，與迎接貴賓握手寒暄直接進入會場。

新北幼兒餵藥案，士林、新北地檢署陸續公布幼童毛髮未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，證明此事為「假訊息」，台北市議員侯漢廷向台北地檢署告發副總統賴清德10人違反《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》。據了解，北檢已受理告發，預計將於下周一7月3日分「他字案」，將賴清德10人列被告偵辦：至於《社維法》部分，因非檢察機關偵查職權，初步決定將另移請警方偵處。

賴清德今上午出席「中華電信公司慶祝成立27年表揚績優人員大會」，一下車媒體較高喊，「賴副怎麼看餵藥案您可能會被列被告」、「侯友宜陣營要您道歉」。不過賴清德都沒有回應。

由於賴清德沒有任何回應，直接進會場，大家都知道賴清德喜愛棒球，媒體把握最後一刻高喊，希望賴清德能有一點回饋，於是高喊「怎麼看統一獅封王了」？但是賴清德還是直接進入會場。