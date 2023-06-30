藝人陳建州接連遭大牙周宜霈及「微風女神」郭源元指控性騷，陳建州皆否認犯行，並揚言向大牙提告、求償1000萬元，其妻范瑋琪昨首度發聲，表示相信丈夫是個正直的人。對此，律師李怡貞喊話受害者站出來，寫下4個不怕，「我們大家會接住妳們」。

陳建州28日貼出提告聲明及民事起訴狀，要求大牙賠償陳建州、范瑋琪各500萬，並在臉書發道歉聲明；大牙對此回擊，「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

李怡貞在臉書呼籲，若有其他受害者「一定要勇敢站出來。」並表示「如果大家看得出來『那些舉動』是為了阻止其他受害者出聲，就表示那些人是真的害怕大家接連出面發聲。」

就在昨傍晚范瑋琪首度發聲後，李怡貞昨再發文，「違憲手法不怕、范六棟一張床不怕（資深媒體人粘嫦鈺透露范瑋琪在民生社區有6棟房子）、律師不怕、法院不怕。」她向受害者們喊話，「請妳們要站出來，我們大家會接住妳們。檢討被害人的爛帳號小帳號不用管，實際上都是阿孬爛咖爾爾。」