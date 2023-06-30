新北市幼兒園餵藥案，地檢署陸續公布幼童毛髮未檢出「巴比妥類」及「苯二氮平類」藥物，代表國民黨參選總統的侯友宜競辦強調此事已證明為假訊息，若賴清德不道歉，將加告加重誹謗罪。對此，行政院長陳建仁30日受訪時回應，本案目前正在司法調查程序中，尊重司法調查結果。

陳建仁是在參加法務部、台灣高檢署、犯罪被害人保護協會舉辦的犯罪被害人權益保障法活動時作上述表示。

陳建仁說，這起事件行政院副院長鄭文燦已有回應，目前正由司法調查程序中，尊重司法調查結果，他強調，行政院會組成跨部會小組，釐清檢驗相關標準，並加強托幼照料，盤點檢驗量能狀況，中央將與地方共同努力照顧幼童健康，讓幼童能平安成長。

此外，針對我國採購火山布雷系統一事，陳建仁說，這是因應不對稱戰力，是基於國家安全的措施；對於台美21世紀貿易倡議，陳建仁表示，相關協議簽署過程公開透明，會公開對朝野各界說明談判經過。

至於私校補助一事，陳建仁說，政府是為了減少學生及家長負擔，幫助學生就學，由於政府財政管理得當，近年歲收都有盈餘，因此提出對學生的照顧，未來計畫作到0至22歲補助的方向努力。