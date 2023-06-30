據大陸央視報導，阿根廷中央銀行在當地時間29日公告表示，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進行存取的幣種，批准阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款帳戶業務。公告中指出，此舉是為人民幣在阿根廷對外貿易和當地金融市場中廣泛使用提供便利。
而稍早本月26日，阿根廷國家證券委員會已批准在當地市場發行以人民幣結算的證券產品。該委員會發表聲明稱，自2020年10月以來，阿根廷央行一直致力於在當地外匯市場推動人民幣現貨和期貨業務，以確保國內金融穩定和減少國家外匯儲備壓力。
據大陸央視報導，阿根廷中央銀行在當地時間29日公告表示，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進行存取的幣種，批准阿根廷國內銀行機構開設人民幣儲蓄和活期存款帳戶業務。公告中指出，此舉是為人民幣在阿根廷對外貿易和當地金融市場中廣泛使用提供便利。
而稍早本月26日，阿根廷國家證券委員會已批准在當地市場發行以人民幣結算的證券產品。該委員會發表聲明稱，自2020年10月以來，阿根廷央行一直致力於在當地外匯市場推動人民幣現貨和期貨業務，以確保國內金融穩定和減少國家外匯儲備壓力。
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