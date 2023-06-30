炎炎夏日來到，泰菜控照過來！台中震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館推出「泰國美食節」自助百匯，數十道經典泰式料理、泰式特色冰品、甜品無限享用，一盤一盤擺開相當豐富，酸辣滋味令人胃口大開，自7月1日起至8月31日午餐時段止，僅有午餐時段供應，讓饕客免飛泰國也能大啖泰國菜。

台中震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館暑假推出「泰國美食節」自助百匯。（陳淑娥攝）

禾憶餐酒館暑假以「泰國美食節」自助百匯為主題，呈現各式泰式風味的經典美饌，從經典熱賣人氣泰國料理、到最新泰國甜品、特色冰品飲料等，主廚團隊以泰式vs西式之融合創新口感，結合在地食材及各種泰式獨特辛香料烹煮出辣、酸、鹹、甜的泰式經典料理。

震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館暑假推出「泰國美食節」，可加點碳烤泰國沙嗲雞串。（陳淑娥攝）

震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館暑假推出「泰國美食節」，可加點紅咖哩蝦蟹大軍。（陳淑娥攝）

這次推出的熱菜包括泰國著名的綠咖哩椰汁雞、泰皇檸檬蒸鮮魚、泰式打拋豬、泰國香米飯、塔香霜降牛、蝦醬空心菜等必吃料理，經典湯品有最受歡迎的泰國酸辣湯Tom Yam Goong及香茅野菇湯，精緻冷盤有涼拌青木瓜、魚露四季豆、泰式酸辣海鮮、泰式蝦米生菜捲等及近年風行的泰式甜品、泰式奶茶、泰式冰品，數十道泰式百匯，讓喜歡泰國料理的消費者一次滿足。

台中震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館暑假推出「泰國美食節」自助百匯。（陳淑娥攝）

台中震大金鬱金香酒店指出，泰國料理在米其林排行中擁有重要地位，也是國人非常熱愛的料理菜系，從餐廳消費到學做泰國菜的料理風潮，泰國料理已愈來愈受到大眾日常飲食生活歡迎，今年首次推出「泰國美食節」酸辣鮮明的泰國料理總是能輕易地挑動夏日味蕾，以消費者對料理的喜愛以及對新鮮食材的需求，主廚團隊不斷開發在地當季的各式食材，堅持提供最高品質、最齊全的商品，滿足消費大眾的需求與期待。

台中震大金鬱金香酒店禾憶餐酒館暑假推出「泰國美食節」自助百匯。（陳淑娥攝）

其中，在陳勝堯副主廚的巧思下，嚴選在地優質食材，以台中市大安區農會生產的產銷履歷飛天豬肉，端出跨界香煎酸辣檸檬飛天豬創意私房菜!。除了傳統泰式料理之外，也翻玩經典料理加入新元素，推出泰味創新主餐：碳烤泰國沙嗲雞串、紅咖哩蝦蟹大軍、燒烤蒜味香茅特選牛，不論是酸辣夠勁的泰式佳餚、還是口味獨特的跨界創意料理也是令人驚艷，每一口都吃的到南洋鮮甜酸辣的辛香，多層次的創意料理豐富口感，絕對滿足饕客味蕾。

活動期間，2人同行每位699元起吃到飽，消費滿額1588元再抽免費7日泰國機＋酒及7日泰國免費住宿。此外，震大金鬱金香酒店針對台中海線網友熱選景點，規畫出4條非常適合親子及個人暑期出遊的精采假期專案，以套裝優惠專案包套方式推出，推廣台中港海線觀光旅遊。（相關優惠以業者官網為主）