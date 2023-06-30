獨居老人家中猝死，留下整間房子雜物，交由王杉寶清理。（大忠里長許智雄提供／程炳璋台南傳真）

王杉寶將獨居老人家中雜物全數清理丟上垃圾車。（大忠里長許智雄提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區1名獨居老翁在家猝死家中無人聞問，還留下成堆垃圾，發臭難聞，連清潔公司也不敢清，1家葬儀社老闆王杉寶受大忠里長許智雄託付，不只義務協辦後事，還花3天幫清運死者家中成堆的垃圾，解決鄰居抱怨。

王杉寶從事禮儀工作20年，為人熱心受好評，2016年維冠大樓因地震倒塌，最後26具來自外縣市的遺體，都由他負責免費處理後事。

南區日前1名獨居老人在家中猝死，直到飄出異味才被人發覺異樣。他的後事無人處理成為燙手山芋，許智雄只得求助王杉寶。

獨居老翁生前個性孤僻，不愛與人往來，平時喜歡堆積雜物，東西帶進家中有進無出，垃圾堆了整間房子，從不清理，鄰居經常抱怨惡臭難當卻莫可奈何。他過世後家中留下堆積如山的雜物，持續發臭，鄰居抱怨不斷，要求里長清除其家中雜物，維護社區環境衛生。

老翁猝死多日才被發現，許智雄發現客廳到處屍水，家中垃圾成堆，因該戶之前養過狗、貓，屋內跳蚤叢生，惡臭難當，最棘手的是還有多個不明祖先牌位與2尊落難神明，連清潔公司也不敢接手，只能再拜託王男協助。

為老翁辦完後事，王男與助手4人再著手清理該屋，從早搬到晚，因死者家中燈光損壞，晚上還戴上探照燈工作，共花了4天搬出數十袋垃圾與廢棄家具，請來5趟環保車才完成清運。另找法師將2尊神明退神火化，並花錢讓神主牌放入公塔，終於解決鄰居抱怨問題。

王男表示，獨居老翁未婚無子，猝死在家超過30天，感覺可憐，自己也住在死者家附近，能改善鄰居生活環境也算作好事，因此決定好人做到底，他謙虛的說，過程很多人都有幫忙，大家都是默默行善。