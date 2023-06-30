行政院29日通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，私立大專院校生每年可獲得35000元的補助，預計明年2月上路，在網上掀起討論。臉書社團《NTU台大學生交流板》上出現一則貼文批評「國家與其補助一群私立廢物玩69，為什麼不花錢提升一下台大可悲的QS69名。」掀起網友論戰。

一名網友在臉書社團《NTU台大學生交流板》上發文說「國家與其補助一群私立廢物玩69，為什麼不花錢提升一下台大可悲的QS69名。」

貼文一出掀起網友論戰，有些人怒轟念到頂大卻有這樣的想法很糟，更有人怒嗆「考試考得好了不起嗎？」不過也有網友表示，私立大學的確有很多無心念書的人，大撒幣的方式來補助每個人真的很浪費，應該要想辦法分清楚誰是認真求學，誰只是想隨便混個文憑。

相關消息也傳到Dcard上引起討論，有台大學生表示，與其去補助私立大學，不如補助台大的冷門科系，反正隨便一個冷門科系至少都是各領域的頭，私立隨便少一間根本沒什麼差。再度激起台大與私校的對立。

不少網友表示，很多台大學生家庭條件較優渥，從小不乏各種學習資源，種種原因之下順利考上台大，而念私立學校的學生不代表就是不愛讀書的廢物，有時候可能只是一時沒考好，如果只有優秀的學生才能獲得政府補助，那不是更擴大貧富差距與階級複製？」不懂這個補助怎麼會出現這麼多歧視言論。