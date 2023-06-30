大陸國務院總理李強29日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，會中指出家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。市場分析認為，大陸家居行業規模龐大，企業數量眾多，是萬億規模級別的市場，隨著國內擴內需政策、促消費政策效果下，市場銷售有望逐步回暖。

會議中要求，要打好政策組合拳，並明示促進家居消費的政策要與老舊社區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網路等政策銜接配合、協同發力，形成促消費的合力，並提高供給品質和水準，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願。

據大陸券商分析，家居產業鏈覆蓋範圍廣。從上游供應來看就包括多種原材料供應商，提供如實木等木材，鋼、鋁、銅等金屬配件，PVC、PS、PE、PA 等塑膠，以及天然纖維、化學纖維等紡織品，陶瓷產品等。

而家居中游覆蓋產品同樣廣泛，包括天花板、牆面、塗料、瓷磚、地板、門窗等硬裝產品，以及成品傢俱、定制傢俱、窗簾等家紡產品、家用電器等軟裝產品。行業下游的銷售管道則有像是天貓、京東等電商平台與抖音、拼多多等新興電商平台、品牌直營店、家居賣場、工程管道等。

據《中國證券報》引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，住房消費和家居消費具有天然的關係，住房消費提振自然會帶動家居消費，而家居消費客觀上也會帶來住房消費的升級換代。此次將家居消費和老舊社區改造等進行結合，對家居產業鏈來說，也將有效提振裝業與建築建材等產業。