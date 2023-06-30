移民署宜蘭收容所爆發疑似貪瀆弊案。檢調接獲檢舉，移民署北區事務大隊宜蘭收容所疑似有官員替所內收容的外籍人士夾帶現金入內供花用，並從中抽取佣金，調查局宜蘭調查站展開長期蒐證，昨(29日)由檢察官指揮下搜索收容所，帶回一名蔡姓保全偵訊，不排除還有其他官員涉案，全案目前仍在偵辦。

據了解，移民署各地收容所，為了防止收容人在收容期間會有涉及賭博或購買違禁品等情事，由各所自行規定，收容人僅能攜帶購買生活日用品所需現金入所，各所規定不一，但大多不超過2千元。

甚至有的收容所則是嚴禁帶現金，若是收容人有購買生活日用品需求，則由所方代墊記帳，並由收容人簽名彌封，事後遣送回國時，再向收容人收取現金。

但知情人士表示，如此嚴格規定的原因，就是因為曾發現許多外籍收容人，在所內因為生活枯燥乏味，曾出現聚賭狀況，且因發糾紛，因此為了防弊，才採取這項嚴格措施。

但卻有不肖人員件有利可圖，替收容人夾帶現金入內，並藉此抽成獲取不法利益，宜蘭檢調日前接獲檢舉後，展開蒐證，在29日上午由檢察官帶隊進入該所搜索，並於桃園機場帶回1名保全到案說明。目前全案進行偵辦當中，不排除還有其餘人士涉案。