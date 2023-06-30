因案遭通緝的全球最大牛仔褲代工製造商「如興」前負責人陳仕修，被控與天雲公司負責人鍾家豪合作投資購買北市第二殯館附近土地，掏空如興數億元，涉嫌背信。台北地檢署30日偵結，認為罪嫌不足，將陳、鍾2人不起訴。

另陳仕修被控收購大陸玖地製造公司時違法募資逾130億元，檢察官命500萬元交保，依違反《證交法》特別背信罪起訴，但法院開庭陳多次傳喚未到，疑潛逃美國不歸，台北地院已發布通緝，裁定沒入500萬元保證金。

檢方調查，鍾男2014年以300萬購買天雲公司44萬股，之後天雲公司欲購買北市第二殯館附近土地投資，鍾男找上陳仕修投資，陳即以2億7000多萬購買人土地，由天雲公司貸款2億5000元擔任連帶保證人。

陳仕修即以如興公司1億7000萬向天雲認購特別股，事後鍾男接任天雲公司董事長，陳仕修因向民間借貸需錢孔急，2019年指示如興購買天雲普通股132萬股及特別股400萬股，合計9200多萬元。

事後資金輾轉至鍾男等人帳戶，天雲前董事長提告陳仕修、鍾家豪2人，指2人以不合營業常規交易，套出如興公司資金，作為陳個人借款或其他款項使用，致如興公司遭受重大損害。

檢方調查時，陳仕修因遭通緝未到案，鍾家豪則否認犯罪，檢方認定罪嫌不足，今將2人不起。