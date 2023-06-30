台灣「#MeToo」議題燒不停，許多受害者紛紛出面道出遭性騷過往，但也有不少人指出為何事發當下不說，如此才一窩蜂接連爆料，質疑是在蹭熱度，對此，藝人黃雨欣點出關鍵： 「如果面對的是擁有支配他們生殺大權的權威者，他們該怎麼說」。

黃雨欣表示隨著資訊公開透明化，很多事情被踢爆是早晚的事，但總有人會批評受害者為何當下不明說，這讓她點出癥結點，認為這些人並非不說，而是如果面對的是有支配生殺大權的權威者，該如何吐露出實情？接著強調是否還讓這些自以為掌握生殺大權的權威者，繼續用權威情勒所有人，並且將所有犯過的罪行隻手遮天，接著不免感嘆： 「是不是我們已經習慣聽話了： 「聽到連不該聽的話也聽」，言語中透露著些許無奈。

對此，網友紛紛回應： 「要說出口沒那麼容易，還要在乎異樣眼光和被討論」、 「N年前受到了傷害，N年後還要被酸民攻擊，如果二件事同時發生，是要叫受害者去死嗎」、 「現在大家意識抬頭，不公不義的事情慢慢會浮現」、 「只有無奈兩個字可以說而已」、 「我也沒有勇氣說出來」、 「因為不想被排擠一定有很多疑慮」。

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