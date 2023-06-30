●路透社報導，美國與荷蘭將在今年夏天左右開攻、接連出擊，以進一步限制出口中國的晶片製造設備，防止兩國的半導體技術被用於強化中國的軍事實力。

消息人士指出，荷蘭將於周五宣布對艾司摩爾及其他公司實施新的管制措施，在未經政府許可下，不得將深紫外光曝光機（DUV）出口至中國。艾司摩爾TWINSCAN NXT:2000i等型號料將受到影響，而舊型號如TWINSCAN NXT:1980Di等也可能被禁止用於特定的中國晶圓廠。消息人士透露，荷蘭的新規範不會立即生效，可能要到9月才會上路。美國則料將在7月底發布新規，要求使用美國零件的國外設備業者，在未經美國政府許可下，不得將其設備提供給六座特定的中國晶圓廠，其中包括中芯國際旗下一座晶圓廠。這表示美國的新規範也將影響艾司摩爾，因為該荷蘭半導體設備大廠的產品也有使用美國零件。此外，消息人士透露，美國將在7月就去年10月祭出的晶片管制做出調整。

●亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic表示，如果通膨偏離目標或似乎明顯停滯，聯準會就需要提高利率，但這情況並沒有發生。此番支持到今年底都維持利率不變的表態，顯然不同於聯準會主席鮑爾近來釋出的鷹派信號。鮑爾這兩日出席歐洲的央行活動時表明今年可能不只升息兩次，且不排除連續升息的可能性。

●美國勞工部公布，上周（截至6月24日）上周美國初領失業給付人數大減2.6萬人，跌至23.9萬人，創下2021年10月來最大跌幅，且遠低過市場預期的26.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為25.75萬人，周增1500人。截至6月17日當周，美國續領失業金人數周減1.9萬人，為174.2萬人，少於市場預期的176.5萬人。

●美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率從先前公布的1.3%大幅上修至2.0%，遠超出市場預期的成長1.4%。其中，個人消費支出終值為成長4.2%，高於先前公布的成長3.8%，並創下近兩年來最強勁的增長。第一季個人消費支出（PCE）價格指數終值為上漲4.1%，低於市場預期與初值（漲4.2%）。核心PCE物價指數終值為上漲4.9%，亦低於市場預期和初值（漲5%）。

●美國最新公布的經濟數據意外強勁，周四美元、美國公債殖利率上揚，受此影響，金價連跌第3天。美元指數一度上漲0.52%，報103.44，創下6月13日來新高。美元兌日圓連漲第3天，報144.9日圓，創下7個半月新高，距離上次日銀出手干預的「145日圓防線」僅一步之遙。美國10年期債息最高上漲16.1個基點，報3.871%。對利率較敏感的2年期債息則大漲21個基點，報4.901%。紐約10月期金收跌0.23%，報每盎司1936.8美元。

●周四國際油價連漲第2天，雖然聯準會再度升息的可能性升高且美元上漲，但美國原油庫存大減。紐約期油收漲升30美分或0.43%，報每桶69.86美元。倫敦布蘭特期油收漲31美分或0.42%，報每桶74.34美元。