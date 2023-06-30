第四屆Wistron Accelerator總共將有19組新創登台，其中14組來自AppWorks Accelerator #26、5 組來自Wistron Accelerator #4。共有16組AI與數位科技的團隊，透過超群的軟體技術，翻轉商業與生活的應用場景；2組來自Web3領域，探索創新的潛力應用，一睹去中心化長久價值與前景。在這些明日之星中，有10組東南亞的新創，他們分別來自印尼、菲律賓、越南、新加坡及香港，積極探索台灣的市場與合作機會。

活動期間，主辦單位精心策劃了一場對談，邀請到和泰聯網邱威凱執行副總經理，與3drens共同創辦人兼執行長Oeo，分享在打造 Yoxi車隊管理平台與構建MaaS生態系的過程中，企業與新創如何攜手合作，實現雙方的雙倍收穫。

AppWorks表示，多年來，我們開始聚焦在招募ABS的團隊，A是指AI／IoT，B是區塊鏈／Web 3.0，S是東南亞市場。其中，本屆在團隊規模、產品多元化、商業模式成熟度等幾個面向上，都堪稱是歷來最具代表性之一，其中，也有許多連續創業者，曾擁有成功出場的經驗。

AppWorks Accelerator自2010年成立，而由AppWorks與緯創，在 2021年展開合作的Wistron Accelerator垂直加速器，也同步以每年兩屆的速度，招募優秀的AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療新創加入。