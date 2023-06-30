習近平將以視訊出席上合組織會議並發表演說 10:232023/06/30 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人華春瑩公布，中國國家主席習近平應印度總理莫迪邀請，將於7月4日在北京以視訊方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第23次會議，並發表重要講話。 苦戰超過3小時 謝淑薇無緣溫網女單會內賽 《資訊服務》精誠推動開放證券服務導流線上開戶 傳北約同意讓史托騰柏格秘書長任期再延一年 #視訊 #發表 #出席 #習近平 #上合組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 山頭見「詭異2人影」 稜線上快速移動 比例太怪 10:142023/06/30 生活 法警槍殺非裔青年暴動延燒 民眾憂2005年騷亂將重演 09:412023/06/30 國際 官方數據證實！三重買氣領軍北台灣 專家一致推薦「新市政特區」 04:002023/06/30 財經 昔因安博盒子起糾紛 愛爾達發文疑酸黑人網秒懂 08:542023/06/30 娛樂 7月星座運勢出爐 天蠍、金牛事業旺 雙魚做1事避血光 09:142023/06/30 運勢 人夫帶小三到摩鐵床戰 瞎辯：肚痛「上廁所」 法官神反問栽了 08:272023/06/30 社會 《興櫃股》王座興櫃初登場飆漲近1.14倍 射5箭拚營運創高 10:182023/06/30 財經 收錄10位勇者生命故事 新北發送《擁夢飛翔18》至全市學校 10:252023/06/30 生活 美麗島最新民調跌破眼鏡！「這組合」才能打贏賴清德 10:422023/06/30 政治 政院拍版私校補助 台大生「私立廢物論」掀戰 10:212023/06/30 生活 影》陸殲20換上渦扇-15雙發動機 瘋傳首度成功試飛 08:092023/06/30 軍事 謝鋒：「和氣生財」 工商界要做中美關係的利益攸關方 10:492023/06/30 兩岸 北檢要辦了！餵藥案疑涉散布謠言 賴清德恐列被告 08:292023/06/30 社會 新北餵藥案恐列為被告 賴清德首度表態 09:582023/06/30 政治 1分鐘讀財經》房仲業像超商一直開 內行曝背後1大警訊 08:292023/06/30 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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