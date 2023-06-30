「黑人」陳建州先前被指控疑似對「大牙」周宜霈性騷擾，28日陳建州和范瑋琪雙雙透過律師表示將以民事訴訟的方式提告大牙，要求對方賠夫妻倆1000萬元台幣並發道歉文。媒體報導，台北地方法院表示已經收到陳建州律師遞交的起訴狀，但尚未繳清民事裁判費10萬元，若沒在期限內繳款，法官可將起訴或聲請駁回。

大牙先前發文指控多年前到香港工作時，被「陳先生」在飯店騷擾要求發生關係，雖未指名道姓，但文中描述對方是她老闆、曾經冷凍她，更稱「范范不喜歡這種事」，引來外界猜測是陳建州，而陳建州和范瑋琪第一時間否認，隔天更曬出律師聲明與民事起訴狀，向大牙正式開戰。

起訴狀寫到，要求被告大牙須分別賠償陳建州、范瑋琪各新台幣500萬，總計共1000萬，並請大牙在自己的臉書專頁發道歉啟事置頂3天，陳建州經紀人回應：「一切以律師聲明稿為主，感謝」，大牙則在臉書直球回應自己不會退縮，「再次感受到，當年窒息的壓力，但是，這次我會勇敢，法院見」。

據《三立新聞網》報導，依民事訴法規定，若以財產權起訴者，裁判費依訴訟要求的金額會價額來計算，並由原告先行墊付，因此求償1000萬元，原告必須先交10萬元裁判費，如果被告敗訴，原告可以向被告要求支付裁判費，但陳建州律師遞狀時，當下尚未繳裁判費，另有律師透露，法院會通知一個期限補繳裁判費，若屆時沒繳，法官可駁回案件。

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