高雄62歲程姓女子對玉石和水晶有研究，被臉書和youtube上的大陸便宜玉石吸引，想要買來送給姪子當生日禮物。程女28日依網路賣家指示到銀行準備匯款人民幣5萬元時，行員發現帳戶有異機警報警，在員警勸說下程女才警醒、驚覺差點受騙。
鹽埕分局七賢路派出所28日下午接獲五福四路某銀行報案，稱有一女子欲匯錢至可疑帳戶疑似遭到詐騙，員警獲報後即趕赴現場了解狀況。
程女對員警表示，自己對玉石有研究，台灣玉石的價格太昂貴，想要購買大陸出產的便宜的玉石。員警告知程女，賣家的帳戶已遭通報金流異常，若對玉石有興趣，可親自到珠寶店參考購買，透過照片、影片無法確定物品狀況容易買到膺品。
程女聽聞帳戶有異才警醒，保住20萬元，頻頻感謝員警與行員的熱心協助。為感謝金融機構積極協助攔阻詐騙案件，鹽埕警分局長李紹榆29日也親自到銀行頒發感謝狀及致贈禮券給行員。
鹽埕分局呼籲，現行網路直播、拍賣購物詐騙樣態多樣，尤其鉅額匯款特別要注意，如有相關疑問，可以撥打110或165反詐騙專線由警方即時協助查證。
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