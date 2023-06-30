星宇航空今天舉行掛牌興櫃後的第一場股東會，股東出席率為81％，對於股價波動過大、何時才會轉上市的議題，董事長張國煒表示，有意識到興櫃制度對小股東沒有保障，具體送件時間還在評估，預期最快年底、明年上市機會最大，但因為仍然有需要符合上市資格等作業程序要走，最晚會在三年內完成。

因應疫後旅遊潮，張國煒表示，今年要加大日本航線，因為「日本線是飛一班賺一班」，預期「今年應該會有一些小獲利」，雖然獲利規模應該比不上華航、長榮，但比原先第五年損益兩平的目標進度超前。

張國煒坦言，國際旅遊非常普遍，星宇成立的航空市場背景已經比當年長榮航空成立時更好，而星宇團隊很有經驗，不會像以前長榮草創期那麼辛苦，也希望股東可以有信心。

北美航線方面，張國煒說，當初設立星宇就是要打造長程跨洋航空公司為營業目標，首站洛杉磯4月底到現在近2個月，目前星宇洛杉磯近兩月已有達成損益平衡了，對比過往長榮航空開新航線約需6個月達到損益兩平略佳。

現場有小股東希望公司針對因為網紅進入機艙合影遭罰鍰一事進行說明，張國煒辯稱該名人士並非網紅，其實是熟悉的產業人士，自身可能有法規沒有釐清，誤以為可以透過公司同意進入駕駛艙，既然就是做錯了，他也正面面對錯誤，接受罰鍰也並未再額外說明。