●蘋果周四小漲0.18%，報189.59美元，連續第3日創歷史新高，市值持穩在2.98兆美元，距離首度收於3兆美元僅差臨門一腳。此前外媒報導，蘋果股價只要站上190.734美元，市值便能衝破這個重大里程碑。花旗給予蘋果股票「買進」評級，並給予目標價240美元，即看好看好蘋果還有約30%的上漲空間。此前Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives即喊出蘋果明年股價上看240美元、市值將升抵4兆美元。今年以來，蘋果股價已經上漲46%。

●西方石油（Occidental Petroleum）收漲1.8%，此前巴菲特的多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）披露增持該石油公司股份，持股比例突破25%。

●Nike周四盤後重挫4.03%，報108.47美元，其上季營收優於市場預期，但打折促銷導致利潤縮水，且全年財測沒有令人驚艷之處。Nike公布第四財季（截至5月底）營收年增5%，為128.3億美元，優於預期的125.9億美元。淨利年減28.5%，為10.3億美元。經調整後每股盈餘0.66美元，不及市場預估的0.67美元。毛利率下滑至43.6%。Nike財務長Matthew Friend表示2024財年營收估將實現「中間個位數百分比」增長，大致符合分析師預估的約成長6%。