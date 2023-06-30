大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進在微博發文，宣布27日進場買股票，投入金額10萬元（人民幣，下同），不想成為韭菜，但經過三個交易日整個綠了，從賺200多元（約台幣860元）變倒虧300多元（約台幣1300元），還說要加碼到20萬，希望最後不會虧得只剩一條內褲。對此，不少大陸網友留言狂酸「標準的散戶式操作」、「割的有點快，才第三天就開始收割了」。

胡錫進近三天在微博分享炒股心得，第一天一早匯入10萬元，挑了2支個股，一開盤就買入，然後又找了2檔基金，半個多小時後買入，一共花了4萬多元。到了中午，帳戶獲利64元，相當開心，但到了午盤，獲利迅速縮水剩4元，終場收盤帳面獲利104.7元。

炒股第二天，胡錫進表示，下午兩點半左右新買了兩支個股，總投入達到7.5萬多元。他稱運氣真不錯，今天收盤時的獲利達到226.43元，比昨天增加了120多元，但也不忘提醒自己，好運氣可不是股市裡的常態，要隨時準備接受一時轉虧的打擊。

到了第三天，胡錫進嘆，整個持股都綠了，從昨天賺200多元變成倒虧300多元，之前買的除了一檔之外，今天都是綠的，其中有2支跌的挺厲害，他直言，股市小蜜月結束了。

胡錫進說，目前帳戶賠錢，但他又加碼10萬元，投資部位達到20萬，他強調，暫時還不太相信，此時進入股市，最後會虧得只剩一條內褲，期待能贏。

胡錫進炒股心得引來不少大陸網友留言，「加碼急了點，但老胡有無限子彈」、「表明虧300，這一條微博收益就3k了」、「597.18元的成本，收割了十萬的流量費，誰是韭菜」、「真的跟散戶一模一樣，虧損就是無限加倉了」、「再跌就把公司收購了」。