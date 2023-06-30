新北地檢署昨（29）日公布板橋幼兒園36名幼童毛髮採檢結果，全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。將代表國民黨參選桃園第一選區立委的桃市議員牛煦庭質疑，民進黨總統參選人賴清德能秉持道德良知還給新北市民公道或是持續拗？而這將是檢驗賴誠信的重要關鍵，「我們拭目以待」。

餵藥風波延燒數日，板橋幼兒園有36位家長提告，對於幼童體內是否有苯巴比妥成份藥物，新北地檢署5至6月陸續採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，檢方昨公布板橋幼兒園案採檢結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。

對此，牛煦庭昨發文提到，綠營各黨公職民代串連側翼組織，一條龍式的抹黑產業鍊，浪費社會資源，搞到家長人心惶惶，如今家長們可以鬆一口氣，幼保員也能重獲社會尊重。

賴清德競選辦公室陳世凱稱侯團隊試圖拿汐止的案例，將板橋幼兒園餵藥案講成烏龍一場，是「置換概念，禁不起檢驗」，隨著檢驗結果出爐，也讓牛煦庭不禁狠酸，賴清德競辦正式翻車。

「請問賴副總統，這種政治鬥爭的發言，在事實前面，到底有何價值？」牛煦庭強調，在科學證據出爐時，「賴醫師」能秉持道德良知還給新北市全體公民，特別是憂心忡忡的家長們一個公道，抑或是執迷不悟持續拗？這將成檢驗賴作為總統參選人誠信的重要關鍵，大家拭目以待。