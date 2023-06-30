裕隆集團今年最後一場股東會－裕隆日產汽車股東會今日登場，董事長嚴陳莉蓮表示，去年全球都面臨供應鏈缺料的問題，但公司積極對應，將受影響程度降到最低，今年Nissan的X-Trail e-Power車型，訴求「不用充電的電動車」，一上市就取得好的銷售成績，下半年也將按計畫加快新產品上市腳步。

中國大陸投資方面，2022年大陸汽車銷售2686萬台，東風日產乘用車銷售91.7萬台，衰退14％。預估今年大陸汽車市場可望銷售2760萬台，較去年同期增加3％，在大陸鬆綁疫情防控規範與車用晶片供應逐步恢復下，預期今年東風日產銷售成績將優於去年。

零件外銷方面，2022年全球供應鏈雖然極度不穩定，裕隆日產仍致力於零件外銷。今年除持續拓展東南亞及中東等國家的銷售機會，亦積極爭取與日產母廠合作開發選配件，未來可回銷日本及北美等地區，創造雙贏契機。

嚴陳莉蓮透露，NISSAN品牌今年預計推出三款新車型，其中X-TRAIL e-POWER已於2月正式上市，實現新世代電驅智駕的移動體驗；下半年推出X-TRAIL輕油電版車型，升級VC-Turbo與輕油電動力，打造旗艦休旅、科技精品的產品形象，也將同步導入KICKS e-POWER車型，提供更多元的產品選擇。

INFINITI品牌預計導入兩款新車型：QX55 23年式將提升配備、QX50 24年式搭載ProPILOT先進智慧駕駛輔助科技，讓駕駛更輕鬆並守護乘客安全。