已婚男星NONO（陳宣裕）因涉嫌性騷、性侵至少20女，吹哨人網紅小紅老師將在今（30日）下午1點按鈴提告，網紅馮語婷昨也公開「色狼相簿」，證明NONO在車內調情被害女。不過，很多PTT網友都歪樓討論NONO開的車，驚呼：「賣G（雞）排真的那麼賺嗎？！」

網紅馮語婷29日代替一名受害者公開一本名為「色狼 陳宣裕」的相簿，從其中2張照片可看到，NONO在駕駛座邊滑手機邊摸著一名女性的黑絲襪美腿，馮語婷透露受害者存封這本相簿長達8年，直到現在才有勇氣重啟。另外相簿內還有受害女跟NONO的對話記錄，她2次慘遭對方性侵得逞，最後卻被無情封鎖，受害者才徹底醒過來，原來NONO的花言巧語都是為性侵鋪陳。

照片曝光後，引發PTT網友熱烈的討論，眼尖的網友發現NONO疑似駕駛保時捷的凱燕，不禁發文問：「好猛，賣G排（雞排）真的那麼賺嗎？」網友七嘴八舌地留言：「怎可能一片90沒賺，我家這才70」、「通告、活動、尾牙加上副業 你小看人家了」、「跟在憲哥旁邊的都賺很大」、「成本30塊的雞排，賣到百元說賺很少，嘻嘻」、「首先凱燕不難買，再來他其實很賺。」

NONO於2015年投資艋舺雞排，最輝煌的時期全台共有70家分店，還進軍美國、英國等海外，一度傳出月入至少5千萬；不過NONO於2021年宣布2020年12月31日起，正式退出艋舺雞排經營團隊，被問及解約原因，當時NONO僅表示「與想像中不一樣」；如今NONO沾桃色醜聞，他曾投資的艋舺雞排和虎霸經營團隊都發聲明切割，不希望生意被影響。

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