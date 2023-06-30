中國駐美國大使謝鋒表示，中國有句話叫「和氣生財」。大環境好，企業才能安心發財。工商界要做中美關係的「負責任利益攸關方」，採取理性務實的態度，推動中美關係止跌企穩、回歸正軌。

據中國駐美國大使館，謝峰28日應邀出席美國先進醫療技術協會會員企業早餐會，並發表演講。謝鋒說，中美關係惡化，工商界首當其衝。工商界要做中美關係的「負責任利益攸關方」，採取理性務實的態度，拿出實實在在的行動，維護雙方共同利益，維護市場經濟和自由貿易，推動中美關係止跌企穩、回歸正軌，造福兩國人民和全世界。

他強調，對外開放是中國的基本國策，中國沒有任何理由關門，反倒是有些國家想要對中國關上大門。中國將繼續推進高水平對外開放，持續擴大市場准入，更好依法保護外商投資權益，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

謝峰還說，中美醫藥合作前景廣闊、大有可為。中國始終把人民健康擺在建設現代化國家突出位置，紮實推進健康中國建設。

他引述國際顧問公司羅蘭貝格（Roulbager）報告指出，預計2030年中國醫療器械市場規模將達3200億美元，成為全球第一大市場。中國60歲以上老齡人口規模已達2億6000萬，2035年將突破3億，未來15年中等收入群體將超過8億，對高質量藥品和醫療服務的需求持續快速增長，將為醫藥企業提供百年難遇的市場空間。

美國先進醫療技術協會是全美最大的醫療技術行業組織，代表美80％的醫療器械和診斷產品公司，會員公司超過450家，其中許多是世界500強企業。