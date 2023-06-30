2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台熱鬧登場，吸引2萬人前往。（蔡旻妤攝）

2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台熱鬧登場，吸引2萬人前往。（蔡旻妤攝）

2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台熱鬧登場，26顆熱氣球在天空齊飛，2萬多人前往朝聖，桃園市長張善政也受邀前來，台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華是台灣夏季空域活動盛事，從今天起至8月28日，將有為期60天活動及歷年最多場次的光雕音樂會，歡迎全台的好朋友前來台東追球。

天還沒亮，不少民眾就摸黑開車到鹿野高台，活動吸引全台各地2萬多位民眾前來朝聖，在黎明時分，大草坪陸續立起熱氣球，包括首次參與自由飛的2023嶄新造型球「媽祖球」、HELLO KITTY、及來自巴西及英國的3隻狗狗熱氣球「柯奇狗狗、巴斯特狗狗、貝菈狗狗」等26顆熱氣球熱情參與，將台東縱谷的天空點綴色彩繽紛，宣告熱氣球嘉年華正式開始。

饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華活動邁入第13年，不僅延長舉辦時間為60天，也加碼光雕音樂會為9場次，迎來了再一次的突破，同時也聯合台東天后宮共同製造全球唯一「媽祖造型球」，今天正式加入活動行列，更是首次在台灣進行自由飛，今年不僅有全新熱氣球亮相，也要歡迎新夥伴「Line貼圖IP」助陣，讓活動內容更加精彩及豐富。

桃園市長張善政特別應邀前來，桃園市政府今年特別以玻璃屋造型的「樂遊桃園館」來到鹿野高台，更帶來阿桃、園哥與喔熊、全聯福利熊偕同水果探險隊的香蕉狗、蘋狗及奇異狗帶來精彩表演。另外，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Director Ms. Sandra Oudkirk）伉儷、美國在台協會高雄分處（AITK）副處長李明磊、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，以及多位縣議員、鄉鎮市長也共襄盛舉。

今年總共有55顆國內外熱氣球在活動期間在鹿野高台輪番登場，除了全球唯一的媽祖球及同樣備受矚目的Hello Kitty球今年繼續領軍外，也邀請來自日本、美國、英國、斯洛伐克、德國、烏克蘭等19個國家的熱氣球機飛行員共襄盛舉。