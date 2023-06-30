為了解決非會員消費者借用會員卡，並透過自助結帳通道蒙混過關享受折扣的問題，美國好市多Costco仿效串流平台Netflix打擊寄生，未來使用自助結帳要嚴格執行會員卡審核。華爾街看好此方法能夠提升好市多的會員收入與利潤。

Business insider報導，Costco是會員制賣場，消費者每年至少要繳納60美元的會員費，才能購物並享受折扣，且每位消費者進入好市多或結帳時都必須出示印有會員照片的會員卡，但近期傳出有非會員消費者以他人的會員卡進入消費，而透過自助結帳躲避二次檢查，恐影響好市多的收益。

在此狀況之下，好市多決定在自主結帳前同樣執行會員卡審查，以確保會員權益，好市多發出聲明表示，「自從擴大自助結帳的規模後，我們注意到非會員消費者一直在使用不屬於他們的會員卡，非會員與會員獲得相同的福利和價格是不對的。」

華爾街一致看好此舉將幫助好市多增加收益，美國投資研究機構CFRA Research高級股票分析師Arun Sundaram提到，「好市多大部分的收益都來自會員收入，並不是商品或服務的銷售，因此提升或維持會員基礎比商品還重要。」

Arun Sundaram認為，「這是一項戰略措施，可以對利潤產生積極的影響，通過打擊會員共享，可以實現會員數量的成長，進一步鞏固自疫情爆發以來所出現的強勁成長。」好市多從2017年6月之後就沒有調漲過會員費用，Arun Sundaram預計今年底或明年上半年會進行微調。

值得一提的是，當Netflix於5月開始在全球打擊寄生後，成功刺激股價上漲2成，非同住用戶需要多繳費才能繼續使用Netflix平台。