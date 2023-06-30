最近演藝圈揭發性騷擾醜聞的「MeToo」風波一波接一波，許多原本形象良好的男藝人一一「翻船」，昨(29日)在靠背影視2.0臉書專頁中，有人匿名表示W男星始亂終棄，又因種種描述，引來外界推測是吳慷仁。昨晚吳慷仁親自打了千字文駁斥，引來不少網友歪樓驚訝吳慷仁竟然沒有經紀人，另有網友在PTT八卦版分享接觸吳慷仁的經歷，知道他很愛惜羽毛，覺得不可能發生這種事。

吳慷仁昨先親上火線回應有關他的八卦傳聞，有許多網友到他臉書「朝聖」留言，希望吳慷仁不要翻船，他則逗趣表示：「不擔心」、「比較像被吐咪」，還說要發瓜子給搖滾區看熱鬧的網友，接著曬出電影《超級學校霸王》截圖回應，時下很流行的「夢見」文不一定是真的，「撇除做夢，而認真看待這一切，就會回答沒有，句號。But…最近斑馬線待轉，汽車真的比較有禮貌了，世界變好的開始…」。

網友爆料吳慷仁私下真面目。（圖／翻攝自PTT）

吳慷仁昨晚忙完工作後，便親自打千字文正式否認傳聞，表示：「沒辦法沒有經紀人事情只能一個一個來」，並指第一對方是匿名，看完形容感覺根本不認識對方，第二對方沒提出相處的證據；第三爆料中男方說的話太老派，不像是他會說的；第四是他如果真的有「後宮」，不會這時候才爆出來；最後，吳慷仁覺得對方並不太了解演員工作，因為卡司陣容不是以演員魅力可以決定的。

見此，有網友在八卦版爆料，表示多年前他的朋友只是剛畢業的新導演，想要投短片輔導金，並找吳慷仁演出，然而對方拒絕，過程中他朋友發現吳慷仁確實沒經紀人，所以總是親力親為，當時應該已經算有名氣的他，竟花時間把小咖導演的劇本看完，並發長信說明拒絕原因、建議，文末還留了手機號碼，表示有問題可以再致電他討論，從此讓網友改觀，「我不敢說他一定一定男女關係都處理得很好，但他這種愛惜羽毛的人，是不可能會me too的」，引來其他人回：「感覺好暖」、「突如其來的加分」、「不要隨便背書，翻車幾個了」、「只能說平常做人如何還是有差的」。

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