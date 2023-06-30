去(111)年全球新冠疫情逐步趨緩，但許多國家緊縮貨幣政策、俄烏戰爭僵持引發的地緣政治風險，使得台灣經濟成長率下滑至2.45%。台灣車市受疫情及全球性車用晶片供應短缺影響，市場總銷售量41.5萬輛，衰退4.4%。

雖然外部環境嚴峻，裕日車在新車上市、大陸投資及零件外銷收益的帶動下，111年成車銷售2萬5060台，市場占有率6.0%；合併營業收入236.1億元、營業利益1.1億元，稅前盈餘30.3億元，稅後每股盈餘8.04元。

新車上市方面，去(111)年NISSAN品牌推出全新改款KICKS國產車，以「外型、安全、便利、動力」四大升級亮點，蟬聯小型休旅車銷售冠軍；也推出數款外觀霸氣吸睛的特仕車，包括KICKS與X-TRAIL夜行版特仕車、ALL NEW SENTRA與TIIDA J黑爵士版特仕車，以及搭載LEVEL 2自動輔助駕駛功能的全新ALTIMA進口車。

至於新能源車部分，導入長程勁化版LEAF電動車，續航力提升45%；預售X-TRAIL e-POWER車型，展現日產三大黑科技e-POWER智能發電、e-4ORCE電子四驅穩定系統、ProPILOT智行安全。INFINITI品牌也導入豪華跑旅QX55、大改款QX60。

大陸投資方面，去(111)年大陸汽車銷售2686萬台，東風日產乘用車銷售91.7萬台，衰退14%。預估今(112)年大陸汽車市場可望銷售2760萬台，年增加3%，在大陸鬆綁疫情防控規範與車用晶片供應逐步恢復下，預期今年東風日產銷售成績將優於去年。

零件外銷方面，去(111)年全球供應鏈雖然極度不穩定，裕日車仍致力於零件外銷。今(112)年除持續拓展東南亞及中東等國家的銷售機會，亦積極爭取與日產母廠合作開發選配件，未來可回銷日本及北美等地區，創造雙贏契機。

今(112)年全球經濟復甦力道薄弱，台灣經濟成長下滑至2.12%，但裕日車仍將努力維持穩健的營運。NISSAN品牌預計推出三款新車型，為X-TRAIL e-POWER已於2月正式上市，實現新世代電驅智駕的移動體驗；下半年推出X-TRAIL輕油電版車型，升級VC-Turbo與輕油電動力，打造旗艦休旅、科技精品的產品形象；下半年也將同步導入KICKS e-POWER車型。INFINITI品牌預計導入兩款新車型為QX55 23年式將提升配備、QX50 24年式搭載ProPILOT先進智慧駕駛輔助科技。