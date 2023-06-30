長榮發放有史以來最高股息，除息前後表現一直被關注，受到航運景氣尚未復甦，市場觀望氣氛濃厚，股價一直在150～170元整理。昨日除息前夕，外資棄息賣壓沈重，再度賣超18432張，連續三個交易日外資累計賣超32482張，不過，自營商昨天買超49684張，連續六個交易日加碼，累計買超98083張。

長榮這次除息，發行市值減少約1,481億元，占發行量加權股價指數約47.52點，今天登上漲停，帶動下周除息的萬海(2615)及陽明(2609)走高，最大漲幅都來到半根停板。

柯孟聰指出，長榮殖利率除息前高達41％，配息70元填息的路非常遠，能夠填息1/2就非常不錯。而且自營商除息前一路大買，在做套利交易，股價上來也會調節，另外，以股市來看，百元通常會是重要關卡，能不能突破並守穩百元是關鍵。但重挫也不易，今天除息參考價85元，可用底部爆大量來看，除息參考價算是強力支撐。

理論上除息前長榮每股淨值261元，除息後還是有191元，股價淨值比仍低。柯孟聰表示，貨櫃產業經過前一波淘汰，強者恆強趨勢出現，運價下跌8成還能獲利，表示比過去體質及競爭力更好，現在要等的是下一波景氣循環，如果經濟復甦，反映的獲利會更好，填息也就沒什麼太大問題。