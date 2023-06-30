「犯罪被害人權益保障法」將於7月1日上路，法務部、財團法人犯罪被害人保護協會及台灣高檢署30日舉辦「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」，行政院長陳建仁致詞時肯定法務部司法保護團隊及犯保協會，為提升被害人權益持續努力，相信新法必能讓國人感受政府持續進步、貼近民意的決心。

今天的新法宣導活動，除包括行政院、法務部官員以及長期關注被害人權益的立委湯蕙禎、謝衣鳳、李貴敏、王婉諭、民間犯保聯盟代表、全國各檢察機關首長，與現場逾40位被害人代表與會，攜手宣布新法上路，共同見證歷史性的一刻。

陳建仁致詞時表示，從犯保協會基隆分會「馨鼓樂團」的表演，看到被害人走出陰霾、獲得新生，用音樂展現生命的韌性、傳遞正向的能量，並用力敲響人生下一個樂章，相當感動。

陳建仁並肯定法務部司法保護團隊及犯保協會，為提升被害人權益持續努力，尤其為落實2017年司改會議相關決議，法務部啟動犯保法修法工作，除充分與社會各界及民團溝通，亦加以檢視聯合國、歐盟有關被害人保護指引，接軌國際標準，貫徹國家照顧被害人理念與社會福利國原則，也提供更全面的保護服務與協助措施，相信新法必能讓國人感受政府持續進步、貼近民意的決心。

法務部長蔡清祥致詞時強調，法務部一向將保障馨生人(犯罪被害人及其家屬)權益列為最重要的司法保護政策之一，並向所有參與修法者表達謝意。

蔡清祥表示，新法規定加成、守護加倍，尤其在「保護服務」章強化對重傷被害人的協助與更全面的經費補助，「犯罪被害人保護命令」章首創國內刑事法制先河及積極處理新興數位性暴力議題，「犯罪被害補償金」大幅提高補償金額，新規定都將在今年7月1日正式上路。

蔡清祥說，各界關心的保護機構議題，行政院已指示在明年元旦施行，法務部亦將持續爭取預算撥補，包括今年申請行政院第二預備金及爭取明年提高預算撥補金額，目的即是讓犯保協會能持續茁壯，透過公私協力、提升專業、提高服務量能，溫柔承接馨生人傷痛與悲傷，更讓馨生人生活可以無後顧之憂、真正達到修復因犯罪造成的傷害。

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