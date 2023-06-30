小提琴家林昭亮近期遭爆料涉入Me too事件，他所創辦的音樂節「大師星秀音樂節」今日發出聲明表示，將撤換林昭亮原本的藝術總監一職。（摘自大師星秀音樂節臉書）

小提琴家林昭亮近期遭爆料涉入Me too事件，他所創辦的音樂節「大師星秀音樂節」今日發出聲明表示，將撤換林昭亮原本的藝術總監一職，改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）擔任藝術總監，「期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。」此外，主辦單位表示，「由於對事件的事實與細節無法掌握，無法代替林昭亮發聲。」

聲明稿指出，全體師資的共同目標，是讓有志音樂學子在邁向職業之路前，除各自在學院接受的扎實訓練外，亦能藉頂尖樂團聲部首席參與千百場名演的經驗、名家面對舞台數十載的心得，進而獲得更多實務上的提點；同儕間的合作，教師與學生同台演出，在巡演的比鄰而座等安排均為此應運而生，當然，這份傳承，需得在持續益加良善、周全的環境之下方能持續。

聲明稿提及，過往數年，在疫情的襲捲下，團隊有幸仍能成為世界上少數仍穩定成長不輟的音樂節，「雖然年輕，但也讓世界將目光投向臺灣這個嶄新的古典音樂重鎮。許多校友持續走在職業音樂家道路上，為後進帶來更積極的影響，校友間的情誼，也為其音樂生涯提供長伴左右的堅定力量。」

大師星秀表示，一路走來，音樂節絕非一人獨力可完成，是社會各界支持的結果，「在音樂節邁向第五年的當下，我們重新審視初衷，以及對台灣古典音樂環境發展的期許，希冀能持續推動「世界在此集結」的目標，同時，亦確保所有參與其中的人員，在更多分享、更多互重、也更安全的情況下，共同體驗創造音樂的過程。」