炎炎夏日容易口渴，雖然喝水是最簡單的解渴方式，但若喝咖啡、茶也算補水嗎？營養師李婉萍表示，無糖咖啡、茶類確實能解渴，但假設一天要喝1800c.c.的水，兩者只能佔整天液體來源的一半，剩下還是得從喝白開水來獲取水分。除此，她還提到補水的4個黃金時段，分別是早上7點起床、中午12點午餐前、下午3點及7點晚餐前後，能有效加強排毒、代謝；最忌諱就是邊吃邊喝水，會影響到消化。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，很多人常疑問一天要喝多少水才夠？其實水量算法很簡單，用體重就能計算出所需水量，即每公斤要喝30～40c.c.的水，若以體重60公斤來看，一天至少需要喝到1800c.c.的水。

除了喝白開水外，喝湯、咖啡、茶、牛奶也算補水嗎？李婉萍分別一一說明。她表示，無糖咖啡、茶類，可適時幫忙解渴，但假設一天要喝1800c.c.的水，兩者只能佔整天液體來源的一半；而腎結石患者更要注意，只能3分之一，剩下還是得從喝白開水來獲取水分。

至於湯類和牛奶，李婉萍指出，前者因含調味，有鹽分含鈉量高，若攝取過量反會造成水腫，更不利身體代謝；後者本身營養組成有蛋白質、乳糖及脂肪都含熱量，是要每天攝取的乳製品，但絕不能當水喝，否則不僅會增加負擔，還易導致發胖。

除此，李婉萍進一步分享4個補水黃金時段。首先是早上7點起床喝一杯溫水來啟動身體機能，能幫助清除腸胃裡的廢棄物；其次是中午12點午餐前喝水墊胃，可增加一點飽足感，從而減少暴食可能性，重要的是加強排毒；再來是下午3點，起來走動裝個水，大口喝完再去上廁所，不但提醒自己久坐要起來活動，還能遠離會發胖的零食或飲料；最後7點晚餐前後喝都好，餐前可減緩飢餓，餐後則能提升代謝能力，皆能順利讓身體循環變好。但要注意的是，千萬不要邊吃邊喝水，否則會影響到消化。